Богатые тоже плачут: в США назвали самые серьезные проблемы миллиардеров

Эксперты рассказали, что заставляет страдать миллиардеров и чем недовольны их родственники.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. По причине того, что миллиардеры живут все дольше, члены их семей устают ждать своей очереди на наследство и затевают судебные тяжбы, пишет Bloomberg.

Согласно отчету аналитиков UBS и PwC, средний возраст миллиардера в Северной Америке — около 67 лет, а почти половина всех средств на счетах компаний сконцентрирована в руках тех, кому за 70.

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Журналист Симон Фоксман считает, что родственники все чаще стремятся завладеть деньгами пожилых предпринимателей еще до их смерти. Он напомнил о судьбе владельца клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" и клуба НФЛ "Нью-Орлеан Сэйнтс" Тома Бенсона, который умер в 2018 году. Его наследники намеревались получить права на управление его активами в суде, ссылаясь на плохое состояние его здоровья. Но их старания не увенчались успехом.

Кроме того, как отметил экономический эксперт Джон Дэвис, увеличение продолжительности жизни предпринимателей ведет к проблемам в самом бизнесе. По его словам, многие богатые инвесторы не хотят "уходить в тень", поэтому в руководстве компании может оказаться сразу три поколения. Что, в свою очередь, затрудняет процесс принятия решений.

"Старшее поколение все еще тут, по-прежнему активно и хочет сохранить свою роль", — подчеркивает Дэвис.

Чтобы избежать семейных конфликтов, необходимо тщательно планировать передачу капитала наследникам, считает Фоксман.