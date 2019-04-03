Богатые тоже плачут: в США назвали самые серьезные проблемы миллиардеров

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. По причине того, что миллиардеры живут все дольше, члены их семей устают ждать своей очереди на наследство и затевают судебные тяжбы, пишет Bloomberg.
Согласно отчету аналитиков UBS и PwC, средний возраст миллиардера в Северной Америке — около 67 лет, а почти половина всех средств на счетах компаний сконцентрирована в руках тех, кому за 70.
Кроме того, как отметил экономический эксперт Джон Дэвис, увеличение продолжительности жизни предпринимателей ведет к проблемам в самом бизнесе. По его словам, многие богатые инвесторы не хотят "уходить в тень", поэтому в руководстве компании может оказаться сразу три поколения. Что, в свою очередь, затрудняет процесс принятия решений.
"Старшее поколение все еще тут, по-прежнему активно и хочет сохранить свою роль", — подчеркивает Дэвис.
Чтобы избежать семейных конфликтов, необходимо тщательно планировать передачу капитала наследникам, считает Фоксман.