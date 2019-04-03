Путин предложил Токаеву построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля прибыл в Россию с официальным визитом.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Россия предлагает построить в Казахстане атомную электростанцию, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия. Имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям", — сказал глава государства по итогам российско-казахстанских переговоров.

Путин также отметил активное взаимодействие двух стран в нефтегазовой сфере.

"Газпром" бесперебойно поставляет казахстанским потребителям газ, взаимодействует с "КазМунайГазом" по переработке топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Совместно с "Лукойлом" и казахстанскими партнерами создано предприятие по освоению месторождения "Центральное" на Каспии", — сказал президент РФ.

© Sputnik / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Путин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что со своим первым официальным зарубежным визитом он приехал в Россию. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что переговоры прошли в соответствии с традициями, сложившимися при Нурсултане Назарбаеве.

По итогам переговоров Путин и Токаев приняли совместное заявление. Президент РФ отметил, что в документе отражен настрой на укрепление стратегического партнерства.

Токаев в свою очередь пообещал продолжить стратегический курс в отношениях с Россией. По его словам, визит в РФ "имеет глубокое символическое значение, поскольку подчеркивает особый характер отношений" между государствами.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта. Новым президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев. Церемония инаугурации состоялась 20 марта.

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