Лавров рассказал о своем отношении к творчеству Зеленского

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал РИА Новости, что лично не знаком с Владимиром Зеленским, кандидатом в президенты Украины, но положительно относится к его творчеству.

"Я не знаком (с Зеленским. — Прим. ред.). Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах", — сказал глава МИД РФ.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, ни один кандадат не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. Соперником Владимира Зеленского станет действующий президент Петр Порошенко.

© Sputnik / Stringer Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в своем избирательном штабе в Киеве

Зеленский впервые баллотируется на пост главы государства.

В 11 классе он начал играть в КВН, а в 1997 году вместе с коллегами создал команду "95-й квартал". Был в ней не только капитаном и актером, но и автором большинства номеров. С 1998 по 2003 год "95-й квартал" выступал в Высшей лиге КВН, участники команды практически жили в Москве и постоянно гастролировали по СНГ.

© Sputnik / Стрингер Недооцененный Зеленский и надежды Запада – эксперт о выборах на Украине

В 2005 году на телеканале "Интер" стартовало телешоу "Вечерний квартал". Передача быстро стала популярной, а команда "95-й квартал" переросла в студию "Квартал-95", которая выпустила несколько очень популярных телепроектов и написала сценарии для телепередач ("Песня года", "Полундра"), мюзиклов ("За двумя зайцами", "Три мушкетера", "Очень новогоднее кино или ночь в музее"), фильмов и корпоративов.

Зеленский также участвовал в проекте "Танцы со звездами", после чего стал одним из самых востребованных шоуменом на украинском телевидении.

Однако самую большую популярность на Украине ему принесла роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сатирическом сериале "Слуга народа" — про учителя истории, который случайно стал президентом. По сюжету фильма, герой Зеленского занял пост главы государства и начал бороться с коррупцией и олигархами.