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Территорию заводе в Дзержинске после взрыва обследуют саперы

© Sputnik / РИА Новости
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Одноэтажное кирпичное здание в результате происшествия было полностью разрушено.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. На заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв и пожар, территорию сейчас проверяют саперы Росгвардии, сообщает РИА Новости.

По информации МЧС Нижегородской области, днем в промзоне города Дзержинска в результате пожара в здании цеха предприятия на площади 5 квадратных метров произошел взрыв с последующим возгоранием сухой растительности вблизи здания на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Одноэтажное кирпичное здание было полностью разрушено. В 17.20 по местному времени пожар был ликвидирован.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.

"На место происшествия выехали саперы инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии. Они будут обследовать территорию, на которой произошел пожар", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Волжско-Оксоке управление Ростехнадзора ждет официальной информации по происшествию на заводе "Кристалл", чтобы начать расследование.

ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.




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