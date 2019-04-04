Стали известны подробности крушения самолета Ethiopian Airlines

В марте самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Эфиопии, 157 человек погибли.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевший крушение в марте, перед падением четыре раза уходил в пике, сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию предварительного доклада о результатах расследования катастрофы.

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Регистратор полетных данных зафиксировал "четыре команды автоматической системы управления опустить носовую часть самолета без ввода пилота". Как поясняет телеканал, упавший самолет самопроизвольно четыре раза уходил в 40-градусное пикирование из-за ошибочных показаний датчика "угла атаки".

По данным телеканала, в докладе не называется напрямую система, предназначенная для предотвращения излишнего крена самолета вверх (MCAS), но вероятно, именно она стала причиной крушения. Глава Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам также заявил телеканалу, что доклад развеял все сомнения в отношении квалификации пилотов и, "похоже, что MCAS была активирована".

Датчики "угла атаки" являются частью системы, предназначенной для предотвращения излишнего крена самолета вверх (MCAS). Неисправность MCAS называли возможной причиной крушения самолета в Индонезии 29 октября 2018 года, а также Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта.

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Эфиопские пилоты правильно диагностировали проблему и, вероятно, отключили систему MCAS примерно за три минуты до аварии. Они несколько раз попытались вручную отрегулировать высоту самолета, но не смогли. Последние данные, зафиксированные бортовым самописцем - что самолет достиг скорости в 500 узлов.

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Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании. Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех самолетов данной модели.