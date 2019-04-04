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Дубайский Океанариум и подводный зоопарк

Вода хлещет, рыбы в шоке: в московском ТЦ треснул аквариум - фото

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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Последствия протечки аквариума в ТЦ "Океания" в Москве быстро ликвидировали, никто, в том числе и обитатели, не пострадал.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. В аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы образовалась трещина, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"В аквариуме образовалась незначительная трещина, вода стекает струйкой вниз по стеклу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что угрозы для посетителей ТРЦ не было. Специалисты на месте ЧП быстро устранили последствия протечки. ТЦ работает в нормальном режиме.

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ТЦ Океания , сейчас ))) #тцокеания #океания #москва

Публикация от Vadim Kotcumakha (@inblade)

Протечка произошла в ходе технического открытия аквариума. Она случилась в нерабочее время, поэтому в результате инцидента никто, в том числе и обитатели аквариума, не пострадал.

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© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV
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В "Океании" уточнили, что ущерб оказался незначительным, авария была устранена за несколько минут и уровень воды не успел снизиться даже до места протечки. В настоящее время идет обследование, выясняются причины аварии и подсчитывается, сколько времени и ресурсов займет восстановление.

Аквариум высотой 24 метра и объемом более миллиона литров недавно открылся после реконструкции, которая длилась с ноября 2018 года. Внутри аквариума находится лифт для пользователей.




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