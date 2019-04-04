Вода хлещет, рыбы в шоке: в московском ТЦ треснул аквариум - фото

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. В аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы образовалась трещина, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
"В аквариуме образовалась незначительная трещина, вода стекает струйкой вниз по стеклу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что угрозы для посетителей ТРЦ не было. Специалисты на месте ЧП быстро устранили последствия протечки. ТЦ работает в нормальном режиме.
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Протечка произошла в ходе технического открытия аквариума. Она случилась в нерабочее время, поэтому в результате инцидента никто, в том числе и обитатели аквариума, не пострадал.
Аквариум высотой 24 метра и объемом более миллиона литров недавно открылся после реконструкции, которая длилась с ноября 2018 года. Внутри аквариума находится лифт для пользователей.