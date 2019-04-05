Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности

В распоряжении Юриса Пуце написано о нарушениях, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова, сообщает Sputnik Латвия.

"Отстранение от обязанностей председателя думы Нила Ушакова необходимо, чтобы обеспечить соблюдение интересов и прав общества и создать в обществе представление, что государство защищает права и интересы индивидов, способствует развитию политической и правовой культуры, а также реагирует на допущенные столь существенные нарушения нормативных актов", - говорится в распоряжении.

В течение 30 дней после опубликования это распоряжение может быть оспорено в Административном районном суде.

"Все это, естественно, будет оспорено в суде. Мэром меня сделали мои избиратели, рижане, и уволить могут только они, а не Пуце и прочие политические лилипуты!", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что пройдет эти испытания и при любых обстоятельствах будет всегда со своими избирателями.

В распоряжении Пуце перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme: тот нарушил несколько норм закона об управлении долями капитала публичного лица и обществами капитала, закона о предотвращении разбазаривания финансовых средств и имущества публичного лица, законов о бухгалтерии, о бюджетном и финансовом управлении, о бюджетах самоуправлений.

Также Ушаков обязан был передать Министерству охраны среды и регионального развития копию результатов Rīgas satiksme, проведенного компанией Ernst & Young, но сделано этого не было. В документе несколько раз указано, что Ушаков, будучи держателем долей капитала Rīgas satiksme, не вел себя как бережливый хозяин.