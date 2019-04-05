Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении адвоката Вышинского

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Андрея Доманского, адвоката журналиста Кирилла Вышинского, заподозрили в незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника "Древний Киев", сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко. Доманский подтвердил эту информацию.
"Генпрокуратура Украины вручила мне уведомление о подозрении в совершении преступлений по 233 и 209 статьям УК Украины — "Незаконная приватизация" и легализация имущества, нажитого преступным путем. Статьи тяжелые, предусматривают от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", — цитирует адвоката РИА Новости.
Факт возбуждения дела показывает, что прокуратура ассоциирует Доманского с его клиентом, юридическим лицом, чьи интересы он представлял. Адвокат подчеркнул, что объект был приватизирован в 2014 году, а прокуратура внесла дело в ЕДР (единую базу дел) в 2013 году.
Мера пресечения Доманскому будет определена 8 апреля.
Как заявили в прокуратуре, в деле также фигурирует руководитель одного из предприятий. Его подозревают в незаконной приватизации коммунального имущества в крупных размерах.
Ранее Доманский заявил, что его могут задержать. Он связывает дело против него с попыткой властей повлиять на процесс защиты российского журналиста Кирилла Вышинского.
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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