Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении адвоката Вышинского

Андрей Доманский получил уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных 233 и 209 статьями Уголовного кодекса Украины.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Андрея Доманского, адвоката журналиста Кирилла Вышинского, заподозрили в незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника "Древний Киев", сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко. Доманский подтвердил эту информацию.

"Генпрокуратура Украины вручила мне уведомление о подозрении в совершении преступлений по 233 и 209 статьям УК Украины — "Незаконная приватизация" и легализация имущества, нажитого преступным путем. Статьи тяжелые, предусматривают от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", — цитирует адвоката РИА Новости.

Факт возбуждения дела показывает, что прокуратура ассоциирует Доманского с его клиентом, юридическим лицом, чьи интересы он представлял. Адвокат подчеркнул, что объект был приватизирован в 2014 году, а прокуратура внесла дело в ЕДР (единую базу дел) в 2013 году.

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"Как это объяснить, не знаю, кроме того, что прокуратура обладает даром предвидения", — добавил адвокат.

Мера пресечения Доманскому будет определена 8 апреля.

Как заявили в прокуратуре, в деле также фигурирует руководитель одного из предприятий. Его подозревают в незаконной приватизации коммунального имущества в крупных размерах.

Ранее Доманский заявил, что его могут задержать. Он связывает дело против него с попыткой властей повлиять на процесс защиты российского журналиста Кирилла Вышинского.

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В середине января в доме адвоката прошли обыски. В Генпрокуратуре заявили, что изъяли документы, связанные с делом 2013 года "об отчуждении коммунального имущества в Киеве по заниженной цене".

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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