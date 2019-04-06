Где в России предлагают зарплату от 500 тысяч рублей и выше

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Самые высокие зарплаты готовы предложить потенциальным управленцам высшего звена и программистам – сумма их дохода достигает 500 тысяч рублей в месяц и даже превышает их. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследования рекрутингового портала HH.ru.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Кто в РФ получает больше всех – рейтинг зарплат многих заставит задуматься

Свыше полумиллиона рублей в месяц в Москве платят специалисту, принятому на вакансию "операционный директор/генеральный директор". Опыт для такой должности должен составлять не менее шести лет. Соискателю необходимо свободно владеть английским языком и быть коммуникабельным, а также уметь успешно выводить на рынок новые продукты.

В Туле от 400 до 700 тысяч работодатели готовы платить соискателю вакансии под названием "VP PROD". Требования к желающему получить такую работу - шестилетний опыт управления группами от 20 человек, умение создавать и развивать продукты, а также владение иностранными языками.

Также до 600 тысяч рублей может получать в Москве директор по информационным технологиям.