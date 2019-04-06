Носила ребенка и не знала, что беременна – история британки поражает

Вынашивая ребенка в течение 9 месяцев, женщина даже не подозревала об этом. Врачи объяснили ей, что ребенок находился в области спины.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Уникальный случай произошел с жительницей шотландского города Глазго. Эммалуиз Леггэйт родила ребенка, однако узнала о своей беременности она узнала лишь за 45 минут до родов.

Как сообщает The Mirror, женщина даже не догадывалась о том, что скоро станет матерью, потому что ее живот до последнего оставался плоским.

Эммалуиз уже имеет ребенка, и второго малыша она уже не планировала – женщина принимала противозачаточные таблетки.

И вот однажды 18-летняя Леггэйт, находясь у себя дома, она вдруг испытала, по ее словам, странные ощущения и толчки внутри. Она посмотрела на себя и не поняла, в чем дело – ее живот стал огромным, а ведь накануне он был плоским.

Мать Эммалуиз вызвала скорую помощь. Медики констатировали начавшиеся роды, и уже через 45 минут, прямо на парковке больницы, куда ее повезли, на свет появилась здоровая девочка. Ее назвали Сиара.

Врачи объяснили этот уникальный случай тем, что малыш находился в области спины, поэтому Эммалуиз не знала о своем "интересном" положении.