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Армия Нигерии

СМИ сообщили о пятидесяти погибших в Нигерии из-за нападения бандитов

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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Власти штата Замфара окажут содействие семьям погибших.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. По меньшей мере 50 человек погибли на северо-западе Нигерии в результате нападения бандитов, сообщает газета Nation со ссылкой на представителя законодательного собрания штата Альхаджи Сануси Рикиджи.

Инцидент произошел в штате Замфара.

"Нам сообщили, что члены гражданской совместной целевой группы (CJTF) мобилизовали людей в населенном пункте Сакаджики в районе местного самоуправления Каура Намода и столкнулись с бандитами в лесу, что привело к гибели более 50 человек, включая членов CJTF", - заявил Альхаджи Сануси Рикиджи.

Рикиджи добавил, что штат окажет содействие семьям погибших и другим жертвам этого происшествия.

Теги:
Нигерия



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