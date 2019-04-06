СМИ сообщили о пятидесяти погибших в Нигерии из-за нападения бандитов

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. По меньшей мере 50 человек погибли на северо-западе Нигерии в результате нападения бандитов, сообщает газета Nation со ссылкой на представителя законодательного собрания штата Альхаджи Сануси Рикиджи.

Инцидент произошел в штате Замфара.

"Нам сообщили, что члены гражданской совместной целевой группы (CJTF) мобилизовали людей в населенном пункте Сакаджики в районе местного самоуправления Каура Намода и столкнулись с бандитами в лесу, что привело к гибели более 50 человек, включая членов CJTF", - заявил Альхаджи Сануси Рикиджи.

Рикиджи добавил, что штат окажет содействие семьям погибших и другим жертвам этого происшествия.