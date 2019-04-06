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Децл посмертно получил звание "Хип-хоп легенда" музыкальной премии "Жара"

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Награду "Хип-хоп легенда" посмертно вручили отцу Децла Александру Толмацкому.

ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно получил звание "Хип-хоп легенда" музыкальной премии "Жара Music Awards 2018", сообщает пресс-служба оргкомитета.

Умер рэпер Децл
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Награду вручили его отцу Александру Толмацкому.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Рэп-исполнителю стало плохо после выступления в Ижевске. Как заявил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

Победителей музыкальной премии "Жара Music Awards" выбрали зрители и профессиональное жюри - известные артисты, продюсеры и деятели шоу-бизнеса.

Премию основали в 2018 году музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс.

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Теги:
Смерть публичных людей, Децл



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