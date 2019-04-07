В Бразилии ищут пропавших без вести после обрушения моста

В одну из опор, на которых держится 860-метровый мост, врезалось транспортное судно, обрушился участок длиной 200 метров.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Элдер Барбалью.

Инцидент произошел 6 апреля утром по местному времени недалеко от муниципалитета Можу на северо-востоке штата.

"На данный момент жертвы не были обнаружены", - заявил губернатор на заседании, видеозапись которого размещена на его странице в Facebook.

Он сообщил, что поисково-спасательные службы работают на месте с утра субботы. По его словам, власти проверят информацию о том, что в момент инцидента в реку рухнули два частных автомобиля.

По словам губернатора, обрушение произошло после того, как в одну из опор, на которых держится 860-метровый мост, врезалось транспортное судно. В результате обрушился участок моста длиной 200 метров.

Полиция занимается расследованием инцидента. Принимаются меры для нормализации транспортного сообщения. В районе обрушения объявлен режим ЧС, сообщил Барбалью в Twitter.