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Падение метеорита

Видеорегистратор снял падение метеора в небе над Красноярском

© Sputnik / Виталий Тимкив
В мире
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На кадрах видно, как неизвестный объект неожиданно вспыхивает в небе.

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В интернете очевидцы опубликовали видео падения метеора в небе над Красноярском.

На записи заметен светящийся объект, который затухает после двух вспышек.

Позже доцент физического факультета МГУ, астроном Владимир Сурдин подтвердил телеканалу "Звезда", что люди увидели падение болида.

"В наше время так много видеорегистраторов, что практически невозможно пропустить полет ни одного метеора", — объяснил он.

Перемещение небесного тела также заметили жители Канска и Иланского района.

Теги:
Метеорология, метеориты, Красноярск, Россия



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