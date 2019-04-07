ЦИК Украины назвал дату начала агитации перед вторым туром выборов президента

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Кандидаты в президенты Украины с понедельника могут начинать агитацию перед вторым туром, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

"С завтрашнего дня наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность, участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов. Это также является важным вопросом, поскольку до этого (до объявления результатов I тура – ред.) такая предвыборная агитация была не в рамках действующего законодательства", - цитирует Слипачук агентство "Укринформ".

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По результатам первого тура ни одному из претендентов не удалось набрать необходимых для победы в первом туре 50% голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.