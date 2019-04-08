Опасно для водителей: составлен антирейтинг по числу ДТП в России

Самым безопасным регионом России в минувшем году стал Чукотский автономный округ - там под колесами авто погибли два человека.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Краснодарский край возглавил список регионов, в которых чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Госавтоинспекция подготовила рейтинг регионов по числу погибших в ДТП в 2018 году.

Так, в прошедшем году в результате аварий в Краснодарском крае погибли 1053 человека.

На втором месте антирейтинга оказалась Московская область, где жертвами ДТП стали 938 человек.

Третью строчку занимает Ростовская область с 554 жертвами ДТП.

Недалеко от тройки "лидеров" ушли Воронежская область, Ставропольский край, Ленинградская, Челябинская и Нижегородская области – там также были зафиксированы высокие показатели по числу жертв аварий.

Отметим, что по статистике наиболее удачливыми в плане порядка на дорогах оказалась Чукотка — там из-за аварий за прошедший год погибли два человека, и Ненецкий автономный округ — там погибли три человека.