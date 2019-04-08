Жутко интересно: россиянин нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Смертельно опасная находка попала в руки молодому человеку, который с 14 лет занимается поиском и коллекционированием.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Житель Калининграда Сергей Попов нашел бутылку начала прошлого века на одной из строительных площадок города. Внутри нее находилось больше 20 маленьких конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

Молодой человек рассказал РИА Новости, что с 14 лет занимается поиском и коллекционированием.

"И у меня в коллекции есть 25 бутылочек с ядом от 30 миллилитров до литра. Но с бумажными свертками в первый раз столкнулся. Я посмотрел, что написано на этикетках, ввел в гугле, там и нашел описание этой отравы. На обертке написано "яд" на всех языках, включая русский с твердым знаком на конце", — рассказал Попов.

По его словам, бутылка была произведена, предположительно, в начале XX века. А содержимое сохранилось потому, что она была плотно закрыта корковой пробкой.

"У меня есть откопанные пивные дрожжи в таблетках, они герметично закрыты и пролежали под землей сто лет. Поскольку я собираю давно, и в коллекции имею много интересных предметов, в основном бутылочек, конечно, хочу иметь в будущем свой небольшой музей", — рассказал Попов.

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