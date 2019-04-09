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Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев обратится в телеэфире к гражданам Казахстана

REUTERS / Mukhtar Kholdorbekov
В мире
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Тема обращения не сообщается, однако, по мнению политологов и журналистов, президент может объявить о проведении досрочных выборов главы государства.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник обратится к гражданам страны в эфире республиканских телеканалов, сообщает РИА Новости.

"Девятого апреля в 13:00 по времени города Нур-Султан (10:00 мск. - Ред.) в эфире республиканских телеканалов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к гражданам страны", - говорится в сообщении.

Тема обращения не сообщается, однако, по мнению политологов и журналистов, президент может объявить о проведении досрочных выборов главы государства.

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Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

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Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Теги:
Президент, президент, Казахстан, Казахстан



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