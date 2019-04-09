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Здание железнодорожного вокзала Нурлы жол в Астане.

Вокзал в столице Казахстана изменил название с "Астана" на "Нур-Султан"

© Sputnik / Ольга Головко
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В 2017 году постановлением правительства республики международный аэропорт Астаны был переименован в международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев".

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Железнодорожный вокзал "Астана" в столице Казахстана переименован в "Железнодорожный вокзал Нур-Султан", соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Аскар Мамин, сообщает РИА Новости.

"Правительство Республики Казахстан постановляет: переименовать железнодорожный вокзал "Астана" в "Железнодорожный вокзал Нур-Султан", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в 2017 году постановлением правительства республики международный аэропорт Астаны был переименован в международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев".

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня >>

Сегодня стало известно, что досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. 

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

Теги:
вокзал, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Казахстан



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