Вокзал в столице Казахстана изменил название с "Астана" на "Нур-Султан"

В 2017 году постановлением правительства республики международный аэропорт Астаны был переименован в международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев".

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Железнодорожный вокзал "Астана" в столице Казахстана переименован в "Железнодорожный вокзал Нур-Султан", соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Аскар Мамин, сообщает РИА Новости.

"Правительство Республики Казахстан постановляет: переименовать железнодорожный вокзал "Астана" в "Железнодорожный вокзал Нур-Султан", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в 2017 году постановлением правительства республики международный аэропорт Астаны был переименован в международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев".

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.