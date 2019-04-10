Человечество сегодня впервые увидит изображение черной дыры

Увидеть саму черную дыру невозможно: объект обладает настолько мощным притяжением, что из него не может вырваться даже свет.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Сегодня астрофизики собираются впервые показать человечеству изображение черной дыры. Пресс-конференция, на которой оно будет представлено, начнется в 16:00 по московскому времени (18:00 по ташкентскому).

На пресс-конференции будут обнародованы первые данные о работе Event Horizon Telescope (EHT) — международного астрономического проекта по исследованию черных дыр.

Чтобы получить изображение, ученые создали глобальную сеть огромных телескопов. Восемь приборов, расположенных в Чили, Испании, США, Мексике, на Южном полюсе и других точках планеты, объединили в один "виртуальный".

EHT исследует два объекта — сверхмассивную черную дыру Стрелец А* в центре Млечного пути и большую черную дыру в центре сверхгигантской эллиптической галактики Messier 87 (М87) в созвездии Девы.

Астрономы по всему миру с нетерпением ждут начала пресс-конференции и строят догадки. Возможно, человечество впервые увидит тень черной дыры.

© Foto : LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet) Художественное представление черных дыр, находящихся в 3 миллиардах световых лет от Земли

Только тень — поскольку саму черную дыру увидеть невозможно: объект обладает настолько мощным притяжением, что из него не может вырваться даже свет.

Черные дыры огромны, но изображения EHT будут чрезвычайно маленькими. Астроном Хейно Фальке, работающий над EHT, сказал, что тень Стрельца А*, по прогнозам, будет иметь ширину около 50 микросекунд.

"Разрешение EHT составляет в лучшем случае 20 микросекунд, — завил Фальке. — Это означает, что мы увидим только очень расплывчатую картину двух черных дыр".

Finally! 1st results of Event Horizon Telescope #EHT will be presented at press conferences April 10, 13:00 UT in Brussels and Washington & in peer reviewed papers. I will be in Brussels with great colleagues & panel. Keep you updated here. https://t.co/euLb54IbfV @ERC_Research pic.twitter.com/ee2Yi1rKqx — Heino Falcke (@hfalcke) 1 апреля 2019 г.

Летом прошлого года астрономы впервые увидели, как черная дыра разорвала звезду. Событие смогла задокументировать группа ученых под руководством Мигеля Переса-Торреса из Астрофизического института Андалусии в Гранаде.