Россия запретила ввоз груш и яблок из Беларуси

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Россельхознадзор временно запретил поставки яблок и груш из Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства. Ограничения будут действовать с 12 апреля и "до урегулирования сложившейся ситуации".

Отмечается, что за первую неделю апреля на границе между странами задержали 39 машин с санкционной продукцией без фитосанитарных документов, из которых 36 — с яблоками и грушами.

"Данную ситуацию Служба связывает с введенными ранее ограничениями на реэкспорт плодоовощной продукции из Республики Беларусь. Указанное подтверждает неправомерность допускавшегося ранее оформления белорусской стороной фитосанитарных сертификатов", — добавили в службе.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза в Россию через Беларусь плодоовощной продукции в сопровождении выданных Минском фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

Отмечается, что подобные случаи свидетельствует об отсутствии контроля и ставят под сомнение доверие к такой сертификации.

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