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Сильный пожар вспыхнул в торговом центре Central World в Бангкоке

Сильный пожар вспыхнул в торговом центре Central World в Бангкоке

© Mirror
В мире
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Пока процесс локализации возгорания идет медленно: из-за обычной вечерней автомобильной пробки к месту пожара не могут подъехать дополнительные и сменные пожарные машины.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Сильный пожар вспыхнул на седьмом этаже многоэтажного торгового центра Central World, расположенного в деловой и туристической части Бангкока, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TNN 24.

В пожаре погиб по крайней мере один человек, говорится в сообщении: два человека, посетители или сотрудники магазина, оказавшись отрезанными огнем от выходов, прыгнули с седьмого этажа здания и упали на крышу одноэтажной пристройки торгового центра, один из них погиб, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пожар в торговом центре в Бангкоке
© Mirror
Пожар в торговом центре в Бангкоке

Большинство посетителей были организованно выведены сотрудниками торгового центра на улицу, пострадавших среди них немного: несколько человек вдохнули продукты горения во время эвакуации.

Пока пожарные, работающие на месте, подозревают, что возгорание возникло на кухне одного из новых ресторанов, открытых после реновации седьмого этажа здания. Пока процесс локализации возгорания идет медленно: из-за обычной вечерней автомобильной пробки к месту пожара не могут подъехать дополнительные и сменные пожарные машины.

Теги:
Происшествие, Пожар, пожар, Бангкок



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