Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода

В числе тревожных признаков — чрезмерная молчаливость одного из молодоженов во время торжества.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Свадебные фотографы описали случаи на торжествах, которые, как они считают, свидетельствовали о серьезных проблемах в отношениях молодоженов. Своими историями они поделились на портале Reddit.

Так, один из самых популярных ответов — неуважение к интересам и предпочтениям друг друга при планировании фотосессии, пишет РИА Новости. Фотограф под ником c64bandit рассказал о клиенте, который мечтал о съемке в стиле Дикого Запада. Однако возлюбленная, которая до этого поддерживала его увлечения, наотрез отказалась от этой идеи. Вместо этого паре пришлось сниматься с щенком йоркширского терьера. Вскоре после свадьбы мужчина позвонил фотографу и сказал, что подает на развод.

Из-под венца в казенный дом: невеста отправилась на нары после драки >>>

Пользователь Compulsive-Gremlin отметил, что тревожным признаком также служит чрезмерная молчаливость одного из новобрачных во время торжества.

"Один жених во время церемонии бракосочетания и праздника едва ли произнес и десять слов, в то время как невеста и ее мать разговаривали много и громко. Девушка хотела, чтобы все было идеально. Когда она получила фотографии, пожаловалась, что жених на них мало улыбается. Она даже попросила скидку за то, что мне не удалось придать ему достаточно счастливый вид", — написал фотограф. По его словам, пара вскоре рассталась.

Спустя несколько лет Compulsive-Gremlin снимал того же молодого человека с новой девушкой, и было видно, что парень счастлив.

Очень часто один из молодоженов критикует другого во время фотосессии, отметил комментатор FiberWong. А после этого выкладывает множество снимков в социальные сети с обилием фотошопа, пытаясь представить обоих в "более выгодном свете". По словам FiberWong, это желание говорит о неуверенности в отношениях и скором расставании.

Еще один повод опасаться за счастье молодоженов — традиция метания торта на свадьбе.

"Клянусь, что все пары, которые впоследствии расставались, кидали тортом в лицо друг другу. По моим наблюдениям, те, кто этого не делали, сохранили отношения. Возможно, это знак уважения", — написал фотограф kylesford.

Пользователь invisiblebody согласилась с тем, что шуточное метание торта обязательно нужно согласовывать.

"Знакомая моей мамы надела на свадьбу старинные серьги с бриллиантами своей прапрабабушки и потеряла одну, когда муж бросил ей торт в лицо. Фамильную драгоценность так и не нашли из-за того, что новоиспеченный супруг хотел показаться веселым", — рассказала она.

По словам invisiblebody, брак продлился около шести месяцев.