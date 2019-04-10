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"Памятный статус" : Facebook добавит специальный раздел для умерших

© Foto: Pixabay
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Новая функция аккаунтов позволяет хранить фотографии, видео и сообщения, а также дает возможность друзьям и родственникам делиться воспоминаниями об умершем.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Популярная соцсеть Facebook добавит новый раздел на страницы пользователей, которых уже нет в живых, сообщается на официальной страничке.

Это будет совершенно новый блок - данный раздел отделит записи, сделанные близкими пользователя, от сделанных при его жизни.

Новая функция аккаунтов позволяет хранить фотографии, видео и сообщения, а также дает возможность друзьям и родственникам делиться воспоминаниями об умершем.

Также издание сообщает, что теперь родителям, потерявшим несовершеннолетних детей, возможно будет получить доступ к их аккаунту.

Теги:
смерть, Facebook, facebook, Facebook



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