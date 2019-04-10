Порошенко рассказал, что изменилось на Украине за годы его президентства

Президент Украины считает, что с 2014 года страна стала сильнее. Он также заявил, что будет бороться за нее "на любом посту".

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко в интервью радио "Новое время" заявил, что твердо верит в свою победу на выборах главы государства и умеет меняться.

"Я твердо верю в победу. Я умею признавать ошибки, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я умею очень хорошо учить уроки, особенно те, которые о которых хочет сообщить общество. Я умею меняться, потому что если спросить, что поменялось в стране за пять лет, мой ответ будет, что больше всего изменился сам Петр Порошенко. И я твердо нацелен на победу, потому что знаю, какая цена будет уплачена за проигрыш", — сказал Порошенко.

Он считает, что за время его президентства страна стала сильнее, и намерен сосредоточиться в следующие пять лет на повышении благосостояния украинских граждан, пишет РИА Новости.

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"Я считаю, что есть угроза существования государства. Я как Петр Порошенко буду прилагать максимальные усилия и бороться за Украину на любом посту, я никому не позволю уничтожить мое государство, я очень ее люблю", — заявил Порошенко.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным ЦИК, ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский — лидер первого тура.

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