Полковник из Ташкента возглавил УВД в Москве

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. На должность начальника УВД Зеленоградского округа назначен полковник полиции Александр Кудряшов.

Личному составу управления нового руководителя представил замначальника столичного ГУ МВД генерал-майор Сергей Плахих, сообщает пресс-служба окружного УВД.

Александр Александрович прошел долгий путь в оперативно-служебной деятельности от должности оперуполномоченного уголовного розыска до начальника подразделения.

Он родился в Ташкенте в 1977 году, окончил две Академии МВД - в Узбекистане и в России. Его послужной список включает работу в уголовном розыске Московской области, в территориальных ОВД Москвы. В течение семи лет Кудряшов возглавлял ОМВД в районах Вешняки и Новогиреево. В 2017 году занимал должность начальника ОМВД в городе Обнинске, а перед назначением в Зеленоград проходил службу в должности заместителя начальника УВД ТиНАО.

По словам Сергея Плахих, на всех этапах службы в органах внутренних дел Александр Кудряшов зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и исполнительный руководитель.