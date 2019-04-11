Ученые обнаружили на Филиппинах новый вид человека

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Международная группа ученых объявила об обнаружении на Филиппинах останков не менее трех особей, которые могут принадлежать к до сих пор не известному виду человека, сообщает РИА Новости.

Элементы останков, среди которых зубы, фаланги пальцев и часть бедренной кости, были обнаружены в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Возраст образцов оценивается в диапазоне от 50 до 67 тысяч лет.

По словам ученых, их открытие позволяет отнести древних людей, которым принадлежат останки, к новому виду, названному авторами исследования Homo luzonensis - в честь острова Лусон.

"Комбинация морфологических признаков отличается от тех, что свойственны другим видам человеческого рода, включая Homo floresiensis и Homo sapiens. Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции... и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности, на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", - говорят ученые.

Согласно данным, в новых окаменелостях объединились древние и более современные черты: малые коренные зубы напоминают одновременно зубы и современных людей, и куда более древних и примитивных австралопитеков. При этом они не похожи на зубы человека прямоходящего. Большие коренные зубы похожи на зубы современных людей, флорентийского человека и человека прямоходящего. Фаланги пальцев изогнуты, как у австралопитеков.

Находки последних десятилетий указывают на то, что эволюция шла разными путями, группы гоминид по всему миру адаптировались к новым условиям. Современные люди были не одиноки — одновременно с ними существовали и другие виды, причем не менее развитые интеллектуально.

Однако осталась одна загадка: почему кости в таком огромном количестве, около 1500 штук, оказались в пещере.