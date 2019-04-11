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YouTube будет выпускать шоу с возможностью влиять на сюжет

© Flickr / Rego Korosi
В мире
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Кроме интерактивных шоу, YouTube разрабатывает и интерактивную рекламу.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. YouTube работает над созданием собственных интерактивных шоу, в которых пользователи смогут выбирать развитие сюжета и действия героев, сообщает Bloomberg.

"Сейчас у нас есть потрясающие инструменты и возможности, чтобы создавать и рассказывать интерактивные истории", — цитирует Bloomberg заявление главы отдела оригинального контента YouTube Сюзанны Дэниелс.

Ранее видеоплатформа уже экспериментировала с интерактивной рекламой, однако аналогичные шоу с несколькими ответвлениями сюжета требуют гораздо больших вложений, чтобы исключить буферизацию во время показа видео.

Кроме интерактивных шоу, YouTube разрабатывает и интерактивную рекламу.

Напомним, в декабре 2018 года компания Netflix выпустила первый интерактивный фильм "Черное зеркало: Брандашмыг", а один из крупнейших ретейлеров Walmart вложил 250 миллионов долларов в производителя интерактивных роликов Eko.

 

Теги:
IT-технологии, IT-технологии, видеоролик, Видео, шоу, YouTube



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