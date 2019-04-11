В МГУ теперь можно изучать искусственный интеллект

Курс предлагает слушателям взглянуть на исследование искусственного интеллекта с точки зрения философии и методологии.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Московском государственном университете открылся набор на курс "Философия искусственного интеллекта", сообщает официальный сайт вуза.

Курс предлагает слушателям взглянуть на исследование искусственного интеллекта с точки зрения философии и методологии.

Также на курсе расскажут о последних открытиях в этой области и о связи искусственного интеллекта со смежными дисциплинами.

Очный курс длится 72 часа, его стоимость — 25 тысяч рублей. После его завершения слушатели получат удостоверение МГУ о повышении квалификации.

Занятия начнутся 13 мая.