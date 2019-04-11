Психоз Конора Макгрегора, или Как боец растоптал телефон фаната – видео

В интернете появилось видео инцидента с участием ирландского бойца Конора Макгрегора и одного из его поклонников, который на свою беду решил сфотографировать звезду в момент, когда он этого совсем не ожидал

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Камеры видеонаблюдения запечатлели потасовку, в которой участвовал известный на весь мир боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.

Инцидент произошел 11 марта около отеля Fonenbleau в Майами. Конор шел, демонстрируя свою "плывущую" походку, с удовольствием позируя для камер, но тут один из фанатов Макгрегора начал фотографировать ирландца на телефон со вспышкой. Это жутко не понравилось экс-чемпиону UFC.

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Макгрегор вырвал гаджет из рук мужчины, бросил его на асфальт и принялся бить по нему ногой. Затем ирландец собрал обломки и унес их с собой.

NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan’s phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLj pic.twitter.com/cRjH3gLZMM — Billy Corben (@BillyCorben) 10 апреля 2019 г.

После происшедшего мужчина обратился в полицию с требованием возместить ему стоимость телефона, а именно 15 тысяч долларов. Однако позже он отозвал иск. Скорее всего, стороны договорились во внесудебном порядке.

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