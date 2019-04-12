Президент Казахстана раскритиковал установленные в его честь билборды

Касым-Жомарт Токаев заявил, что не нуждается в пропаганде такого рода, и поручил использовать билборды для демонстрации успехов, достигнутых страной при первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неуместной административной ретивостью установку многочисленных билбордов с его изображением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мне сообщили, что в Актау (административный центр Мангистауской области. — Прим. ред.) поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость?", — заявил Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области.

Он поручил акимам всех уровней демонстрировать на билбордах успехи страны, достигнутые под руководством первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Билборды надо посвящать демонстрации реальных успехов нашего государства во главе с Елбасы (Лидер нации, титул Назарбаева. — Прим. ред.). Это мое указание акимам всех уровней", — сказал Токаев.

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента в течение почти 30 лет, сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев , который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

Досрочные выборы президента пройдут 9 июня.

Ранее казахстанский политолог Марат Шибутов высказал мнение, что кандидатами на пост главы государства станут как минимум представители четырех политических партий.

Кандидатом от партии власти "Нур-Отан", по его мнению, станет Касым-Жомарт Токаев. Аналогичного мнения придерживаются многие эксперты и политологи.