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Бэтмен

"Бэтмены" смогут бесплатно попасть в московский зоопарк

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В мире
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Напомним, что во время вечерних сеансов гости получат редкую возможность понаблюдать, как животные готовятся ко сну, и познакомиться с теми из них, кто наиболее активен после захода солнца.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Совсем скоро посетители смогут пройти в московский зоопарк бесплатно в костюме Бэтмена или летучей мыши в рамках акции "Сумерки", которая продлевает время посещения зоопарка до 22:00, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Московский зоопарк запускает акцию "Сумерки"... С 19:00 до 22:00 гости смогут увидеть животных, которые выходят из укрытия только к вечеру. В их числе — манул, молодые амурские тигры, снежный барс, пума и другие. Попасть бесплатно в зоосад смогут те, кто придет в костюме летучей мыши или Бэтмена", - говорится в сообщении.

Сообщается, что акция пройдет с 15 по 30 апреля.

Напомним, что во время вечерних сеансов гости получат редкую возможность понаблюдать, как животные готовятся ко сну, и познакомиться с теми из них, кто наиболее активен после захода солнца.

Теги:
Животные, животные, Животные, Зоопарк, Москва, Москва, Россия, россия, Россия



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