Россияне с МКС поздравили землян с Днем космонавтики

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили землян с Днем космонавтики.

"Сегодня исполняется ровно 58 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" впервые доставила Юрия Алексеевича Гагарина на орбиту Земли, открыв нам космические горизонты. Это день снова и снова заставляет всех нас гордиться тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми", — сказал Олег Кононенко. Видео опубликовано в Twitter Роскосмоса.

Он отметил, что созданный ими научно-технический задел дал мощный импульс для развития мировой космонавтики.

​"Сегодня перед нами стоит ответственная задача: со всем опытом, который мы получили и переняли у первых, сделать мощный рывок вперед, это даст нам лучшие позиции в науке и технологиях, поможет укрепить репутацию передовой космической державы. Мы уверены: все, что создается для космоса, обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности, а значит, принесет пользу цивилизации. С праздником вас, друзья, с Днем космонавтики", — добавил Алексей Овчинин.

Международный день космонавтики отмечают во всем мире 12 апреля в память о первом полете человека в космос, совершенном советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на корабле "Восток" в 1961 году.

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов и Леонид Воскресенский.

Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, за это время он выполнил один оборот вокруг нашей планеты. После этого спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

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С момента первого полета в космос человек посетил Луну — естественный спутник Земли, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы.

Новые возможности для исследования космического пространства появились в 2000 году, когда МКС, являющаяся совместным международным проектом с участием 15 стран, приняла свой первый экипаж. Управление полетом станции в круглосуточном режиме осуществляется из двух центров: российского (в подмосковном городе Королеве) и американского (в Хьюстоне, штат Техас). МКС уже стала огромной лабораторией на околоземном пространстве.

За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали более 550 человек из почти 40 стран мира.