Посла Литвы в России отозвали из Москвы

Посол отозван ориентировочно на неделю, его обязанности будет исполнять заместитель главы дипмиссии.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Литва уведомила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке, сообщили РИА Новости.

Известно, что посол был отозван для консультаций в четверг, это связанно с присланным по электронной почте в посольство письмом, содержащим угрозы, связанные с делом 13 января, в адрес посла и персонала посольства.

Мотузасу предоставлен статус специального свидетеля в досудебном расследовании дела о непрозрачной выдаче виз.

В ведомстве указали, что посол отозван ориентировочно на неделю, его обязанности будет исполнять заместитель главы дипмиссии.