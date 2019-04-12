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Посла Литвы в России отозвали из Москвы

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Посол отозван ориентировочно на неделю, его обязанности будет исполнять заместитель главы дипмиссии.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Литва уведомила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке, сообщили РИА Новости.

Известно, что посол был отозван для консультаций в четверг, это связанно с присланным по электронной почте в посольство письмом, содержащим угрозы, связанные с делом 13 января, в адрес посла и персонала посольства.

Мотузасу предоставлен статус специального свидетеля в досудебном расследовании дела о непрозрачной выдаче виз.

В ведомстве указали, что посол отозван ориентировочно на неделю, его обязанности будет исполнять заместитель главы дипмиссии.

Теги:
Посол, Литва



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