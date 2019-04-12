СМИ назвали имена, под которыми семья Порошенко тайно выезжает за рубеж

По данным журналистов, Порошенко за последние два года по три раза отдыхал на Мальдивах и в Испании.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Интернет-издание "Страна.ua" сообщило имена, под которыми семья Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны.

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По данным журналистов, подставные документы изготавливались украинской Службой безопасности. В числе имен значатся Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).

"Как раз по количеству хватает на всех взрослых и няню для малышей", — уточняется в материале.

Как следует из списка перелетов Порошенко по личным вопросам, за последние два года он по три раза отдыхал на Мальдивах и в Испании, а также летал в Норвегию и Францию.

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В 2018 году на Украине разразился скандал из-за поездки Порошенко на Мальдивские острова. По данным СМИ, президент отдыхал на курорте с 1 по 8 января под именем Mr. Petro Incognito. Путешествие якобы обошлось главе государства по меньшей мере в 500 тысяч долларов. После официального запроса в администрации президента подтвердили факт новогоднего отпуска на Мальдивах, но детали уточнять не стали.

Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру провести расследование "по факту незаконного использования сотрудниками госохраны, СБУ, миграционной службы, фискальной службы служебного положения при изготовлении для президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезду за границу", а также содействия им в незаконном пересечении государственной границы.