Не стерпел и остриг: что взбесило парикмахера в автобусе

Незадачливого парикмахера-стилиста арестовали за то, что он сделал новую стрижку ничего не подозревающей женщине в автобусе.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Пожилой мужчина в Китае остриг незнакомую пассажирку прямо в автобусе.

Как сообщает издание South China Morning Post, инцидент произошел из-за того, что в салоне находилась девушка с прической типа "конский хвост", и концы ее волос касались колен сидящего позади нее пассажира.

Очевидцы рассказали, что мужчина ехал какое-то время спокойно, а затем достал из сумки ножницы и отрезал несколько сантиметров ее волос.

Остальные пассажиры разбудили девушку и рассказали, в чем дело. Она очень расстроилась и расплакалась.

Водитель автобуса вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка и выяснили у 65-летнего мужчины, что ножницы в его сумке находятся потому, что он работает парикмахером.

О дальнейшей судьбе незадачливого стилиста неизвестно. А вот девушка, скорее всего, впредь будет заплетать волосы в тугой пучок.