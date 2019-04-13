Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ отметил: президент Украины дает те же обещания, что и пять лет назад. Но второй раз фокус вряд ли пройдет.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко установить мир в Донбассе в случае переизбрания на новый срок.

"Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад — за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе", — написал Пушков в Twitter.

По его мнению, Порошенко по-прежнему дает ложные обещания.

© Sputnik / Стрингер Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать Донбасс

"Но второй раз фокус вряд ли пройдет", — отметил сенатор.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Порошенко могут вызвать на допрос по делу о хищениях в оборонной сфере — в случае, если он проиграет выборы. "Виноват — ответит, не виноват — будет все спокойно", отметил он.

Второй тур президентских выборов на Украине запланирован на 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Владимир Зеленский — лидер первого тура.