Дело времени: штаб Порошенко назвал условия стадионных дебатов с Зеленским

Пока сторонам не удалось договориться о месте и времени проведения дебатов.

ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко готов рассмотреть возможность проведения дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 19 апреля на НСК "Олимпийский" только если время не будет совпадать с официальными дебатами в эфире Общественного телевидения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя избирательного штаба действующего президента Олег Медведев.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но, поскольку они запланированы на то время, когда Порошенко по закону должно быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин Порошенко пойдет на общественное ТВ", - приводит слова Медведева сайт украинского "5 канала".

© Foto : Studio Kvartal 95 Пять отличий между Зеленским и Порошенко

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В этот же день, в соответствии с законом о выборах президента, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении. Избирательный штаб Зеленского допустил проведение дебатов кандидатов в режиме телемоста из студии Общественного и НСК "Олимпийский", однако на гостелеканале заявили, что телемост запрещен правилами дебатов. Пока сторонам не удалось договориться о месте и времени проведения дебатов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко — 24%.