21:30 14 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Страница социальной сети Instagram на экране смартфона.

В Instagram и Facebook снова массовый сбой

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
105 0 0

46% пользователей Instagram испытывают проблемы с авторизацией, 44% жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, жалобы 12% связаны с веб-сайтом соцсети.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои в Instagram начались в районе 13.00 мск, в Facebook – в 13.30 мск.

Проблемы зафиксированы у жителей Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Малайзии, США и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, 46% пользователей Instagram испытывают проблемы с авторизацией, 44% жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, жалобы 12% связаны с веб-сайтом соцсети. Жалобы пользователей Facebook в основном связаны с доступом к сайту.

Теги:
сбой в системе, Instagram, Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, facebook



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
Подходи по одному: миниатюрный щенок "раскидал" трех львов – видео
Зоопарк на орбите
Животные-космонавты: кто из зверей опередил Гагарина

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054