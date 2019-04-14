В Instagram и Facebook снова массовый сбой

46% пользователей Instagram испытывают проблемы с авторизацией, 44% жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, жалобы 12% связаны с веб-сайтом соцсети.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои в Instagram начались в районе 13.00 мск, в Facebook – в 13.30 мск.

Проблемы зафиксированы у жителей Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Малайзии, США и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, 46% пользователей Instagram испытывают проблемы с авторизацией, 44% жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, жалобы 12% связаны с веб-сайтом соцсети. Жалобы пользователей Facebook в основном связаны с доступом к сайту.