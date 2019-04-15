14:00 15 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Машина скорой помощи

В Канаде мужчина обстрелял прихожан церкви

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
148 0 0

Люди смогли скрутить стрелка и отобрали у него оружие.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Мужчина устроил стрельбу в церкви в городе Салмон Арм в канадской провинции Британская Колумбия, в результате один человек погиб, сообщает телеканал Global News.

"Молодой мужчина зашел в середине службы с винтовкой и прицелился в одного человека, им был мой отец, и выстрелил", - приводит телеканал слова сына погибшего.

Жертвой стрелка стал 78-летний Гордон Парментер.

По словам сына Парментера, после выстрела мужчина вышел из церкви, затем вернулся и продолжил стрелять.

"Он попал в ногу другому мужчине, который оказался на его пути... Я и еще несколько человек смогли скрутить его и отобрать оружие", - добавил сын погибшего.

Позже полиция подтвердила стрельбу и добавила, что пострадавший был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.

Подозреваемый был задержан и находится под стражей, отмечает телеканал.

По словам сына погибшего, его отец и стрелок были знакомы, последний имел проблемы с психикой, однако мотив нападения остается неизвестным.

Теги:
Стрельба, Канада



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
Церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Узбекистане
Со всеми почестями: Токаева торжественно встретили в Ташкенте
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054