14:00 15 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Подписание документов

Таджикистан и Россия подпишут 15 соглашений на конференции в Москве

© Sputnik/Виктор Толочко
В мире
Получить короткую ссылку
37 0 0

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание с участием руководителей министерств экономического развития обеих стран.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана планируется подписать не менее 15 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве между странами, пишет Sputnik Таджикистан. Мероприятие пройдет 16-17 апреля в Москве.

"Конференция проводится в рамках визита в Российскую Федерацию президента Таджикистана Эмомали Рахмона, с целью расширения практического сотрудничества между регионами, деловыми кругами и организациями Таджикистана и России", — сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Участники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, логистики, промышленности, развития механизмов инвестиционного и торгового потенциала.

Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Только вперед: о чем договорились Узбекистан и Таджикистан в Термезе
В качестве центрального события деловой программы запланировано пленарное заседание с участием руководителей министерств экономического развития обоих государств. По его итогам состоится подписание не менее 15 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве между Таджикистаном и Россией.

Организаторами конференции выступают Минэкономразвития РФ и Министерство экономического развития и торговли Таджикистана при поддержке фонда "Росконгресс".

Предыдущая конференция по межрегиональному сотрудничеству Таджикистана и России прошла в мае 2018 года в Душанбе.

Теги:
сотрудничество, Конференция, Соглашение, Россия, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
Церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Узбекистане
Со всеми почестями: Токаева торжественно встретили в Ташкенте
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054