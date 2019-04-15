Таджикистан и Россия подпишут 15 соглашений на конференции в Москве

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана планируется подписать не менее 15 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве между странами, пишет Sputnik Таджикистан. Мероприятие пройдет 16-17 апреля в Москве.

"Конференция проводится в рамках визита в Российскую Федерацию президента Таджикистана Эмомали Рахмона, с целью расширения практического сотрудничества между регионами, деловыми кругами и организациями Таджикистана и России", — сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Участники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, логистики, промышленности, развития механизмов инвестиционного и торгового потенциала.

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В качестве центрального события деловой программы запланировано пленарное заседание с участием руководителей министерств экономического развития обоих государств. По его итогам состоится подписание не менее 15 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве между Таджикистаном и Россией.

Организаторами конференции выступают Минэкономразвития РФ и Министерство экономического развития и торговли Таджикистана при поддержке фонда "Росконгресс".

Предыдущая конференция по межрегиональному сотрудничеству Таджикистана и России прошла в мае 2018 года в Душанбе.