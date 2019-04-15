Без хеппи-энда: Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Анджелина Джоли и Брэд Питт оформили развод, сообщает портал The Blast со ссылкой на официальные документы.
Суд одобрил заявления Джоли и Питта о восстановлении их "холостяцких" статусов 12 апреля. В то же время это решение позволяет бывшим супругам работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества. Этот процесс может занять несколько месяцев.
По информации источников издания, актеры решили завершить бракоразводный процесс, который длится уже третий год, до заключения соглашения, поскольку эмоционально устали. При это отмечается, что решение не было связано с какими-либо новыми отношениями.
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году. Свадебная церемония прошла в принадлежащем им замке Мираваль во Франции. За время совместной жизни у пары родились трое биологических детей, также они растили троих приемных.
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На развод в 2016 году подала Джоли — из-за несогласия с воспитательными методами супруга. Актриса настаивала на единоличной опеке над детьми.