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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Без хеппи-энда: Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

© AFP 2018 / CARL COURT
В мире
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Суд 12 апреля восстановил "холостяцкий" статус голливудских звезд.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Анджелина Джоли и Брэд Питт оформили развод, сообщает портал The Blast со ссылкой на официальные документы.

Суд одобрил заявления Джоли и Питта о восстановлении их "холостяцких" статусов 12 апреля. В то же время это решение позволяет бывшим супругам работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Анджелина Джоли и Бред Питт
© Sputnik / Алексей Петров
Анджелина Джоли и Бред Питт

По информации источников издания, актеры решили завершить бракоразводный процесс, который длится уже третий год, до заключения соглашения, поскольку эмоционально устали. При это отмечается, что решение не было связано с какими-либо новыми отношениями.

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году. Свадебная церемония прошла в принадлежащем им замке Мираваль во Франции. За время совместной жизни у пары родились трое биологических детей, также они растили троих приемных.

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На развод в 2016 году подала Джоли — из-за несогласия с воспитательными методами супруга. Актриса настаивала на единоличной опеке над детьми.

Анджелина Джоли с детьми
© AFP 2018 / KEVIN WINTER
Анджелина Джоли с детьми

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Теги:
актриса, актер, голливуд, США, отношения, развод, Брэд Питт, Анджелина Джоли



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