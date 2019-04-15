Порошенко в шоке: что ужаснуло президента Украины в сериале "Слуга народа"

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом заявил, что посмотрел сериал "Слуга народа" с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского и "ужаснулся". Его шокировало то, как там представлено сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе с Международным валютным фондом. Об этом пишет РИА Новости.

"В переговорах об очередном транше Международного валютного фонда, этой грабительской организации, при помощи которой Запад взыскивает со страны третьего мира, от нас, от Украины требуют 3% взятки. Они также настаивают на монополии на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они — международные финансовые организации — хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции… Они требуют открытия хранилищ ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области. Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые границы", — пошутил Порошенко. Президент рассмешил публику и сорвал аплодисменты.

Он пояснил, что посмотрел "Слугу народа" и был шокирован, поскольку в нем звучит подобная риторика, а это заявление он сделал по мотивам фильма.

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"Примерно так. Может, я немного преувеличил, но так выглядит сотрудничество с международными финансовыми организациями, так выглядит сотрудничество с МВФ в сериале "Слуга народа" в глазах президента Голобородько… Я просмотрел сериал и ужаснулся", — сказал Порошенко.

Он также раскритиковал Владимира Зеленского, который до сих пор не представил свою программу и свои планы по сотрудничеству с международными партнерами.

"Не знаю, что думает о МВФ реальный кандидат в президенты. Он — как будто уравнение с множеством неизвестных. Его кампания подобна немому кино, где актер живо движется, но не произносит слов", — заявил Порошенко.

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Между тем, как отметила колумнист Нюра Н. Берг, электорат судит о планах Зеленского по сериалу "Слуга народа", где актер играет "честного, слегка придурковатого, но крайне народного популиста Голобородько, и экстраполирует данные в кино обещания на сугубую украинскую реальность".

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский — лидер первого тура.

Накануне Порошенко после того, как его оппонент Владимир Зеленский не пришел на дебаты, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве, спел песню "Ты ж меня обманула", а после отправился фотографироваться со своими сторонниками.