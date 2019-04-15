Любители горячих ванн рискуют быстрее состариться – врач

Доктор также посоветовал аккуратнее пользоваться мочалкой и не мыть голову слишком часто.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Обладатель статуса "Московский врач", заведующий отделением помощи на дому поликлиники №121 Василий Фролов рассказал, почему опасно долго принимать горячую ванну. По его словам, такое времяпрепровождение может негативно отразиться на сердце и сосудах, а также способно ускорить процесс старения кожи.

"Не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут", — сообщил врач агентству "Москва".

Вместе с тем, по словам специалиста, частое использование мочалки приводит к микротравмам, которые также сказываются на состоянии кожи.

Кроме того, Фролов порекомендовал не мыть голову слишком часто.

"При нормальной жирности волос в среднем необходимо мыть голову два раза в неделю. Ежедневное мытье пересушивает кожу и приводит к возникновению проблем с ней", — отметил доктор.

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