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В России могут появиться платные перекрестки

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
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Подобный эксперимент проводили в 2006 году в Стокгольме, что помогло сократить пробки в городе на 22 процента.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Платные перекрестки хотят организовать в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

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"В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10% – выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки", - сказал представитель "Автонета".

По его словам, уменьшение трафика на 10-20% в определенные часы в узком месте даст возможность проехать 80-90% оставшихся водителей, которые заплатят за проезд для сокращения времени, это решение не работало бы, если зависимость была бы линейной. Идея будет протестирована в рамках проекта "Умный город" в одном из регионов России, который будет определен к 2020 году - скорее всего, это будет в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске, пояснил собеседник агентства.

Среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4% до 15% потерь ВВП, отмечают в "Автонете".

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"Посчитать точную цифру практически невозможно. Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", - пояснили в "Автонете".

"Автонет" опирается на проведенный в 2006 году эксперимент с перекрестками в Стокгольме. Тогда правительство установило 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, деньги списывались с банковского счета водителя, а эффектом от внедрения стало сокращение пробок на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, содержание углекислого газа упало 14%, говорят в "Автонете".

Теги:
дороги, Россия



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