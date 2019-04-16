Бывшая подружка Джима Керри из Узбекистана требует от бойфренда $10 млн

Бывшие возлюбленные снимали вместе квартиру, а затем поругались, подрались и одновременно вызвали полицию. Сегодня от былой любви не осталось и следа, однако судебная тяжба продолжается.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Дизайнер Анастасия Виткина требует крупную денежную компенсацию со своего бывшего бойфренда Бенджамина Беналлула, который добился ее ареста по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданское исковое заявление, поданное в федеральный суд в Нью-Йорке.

Виткина - гражданка Узбекистана, выросла в России. В 2010-2012 годах она была объектом светских СМИ из-за своей связи с актером Джимом Керри. Керри сделал ей предложение в начале 2012 года, но вскоре помолвка была расторгнута.

Беналлул также известен как персонаж нью-йоркских таблоидов. О нем писали в свете его взаимоотношений со звездой сериала "Настоящие домохозяйки Нью-Йорка" Соней Морган. Он также был ответчиком по иску на 15 миллионов долларов от бывшего бизнес-партнера, который обвинял его в хищениях и непристойном поведении в адрес сотрудников совместного бизнеса.

Виткина и Беналлул встречались в 2016-2017 годах. Сегодня женщина обвиняет его в насильственных действиях сексуального характера, сексуальном нападении, злонамеренном судебном преследовании, незаконном лишении свободы, причинении морального вреда и клевете.

Напомним, Виткина была арестована в феврале 2017 года после ссоры с Беналлулом, против нее завели дело о домашнем насилии. Впоследствии суд прекратил дело. В исковом заявлении адвокаты Виткиной заявляют, что на самом деле она была жертвой Беналлула.