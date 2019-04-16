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Телеканал Russia Today

RT ждет заявки на международную премию имени Халеда аль-Хатыба

© Sputnik / Евгений Биятов
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Премия учреждена в честь погибшего в Сирии журналиста Халеда аль-Хатыба, который сотрудничал с RT Arabic.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Телеканал RT начал принимать заявки на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards - премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, передает RT.

Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
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В 2019 году премия пройдет во второй раз.

Премию назначают в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".

В первый год проведения премии в ней приняли участие работы на десяти языках более чем из 20 стран. Наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, журналист из Сингапура получила премию за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин. В состав жюри премии вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

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Победители второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic.

Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Теги:
Журналист, Сирия



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