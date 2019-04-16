Почему россияне любят Сталина – итоги опроса

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Порядка 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина.

В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к Иосифу Сталину.

Исходя из данных, в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований.

REUTERS / David Mdzinarishvili Сталин обошел Путина в рейтинге выдающихся исторических личностей

У 41% из числа опрошенных образ Сталина вызывает уважение, у 4% — чувство восхищения, а у 6% — симпатию.

Отмечается, что почти половина опрошенных готова оправдать сталинские репрессии и только 19% респондентов заявили о свое негативном отношении к Сталину.

Опрос проводился 21-27 марта среди 1638 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.