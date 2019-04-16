Миссия СНГ будет наблюдать за выборами президента Казахстана

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Миссия СНГ получила приглашение участвовать в мониторинге кампании по выборам президента Казахстана, сообщил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

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"Наш отдел по наблюдению за выборами уже приступил к работе по формированию миссии, я подписал письма в государства СНГ с просьбой представить кандидатов для включения в состав миссии. Но мы это делаем... после получения официального приглашения со стороны Казахстана. Мы такое приглашение получили, его подписал министр иностранных дел Казахстана", - сказал Лебедев РИА Новости.

Глава Исполкома рассчитывает, что большинство стран интеграционного объединения откликнутся на это приглашение и представят своих кандидатов для включения в состав мониторинговой миссии. Предполагается, что ее возглавит сам Лебедев, к работе планируется приступить в мае.

"Я так полагаю, что 18 мая откроется штаб миссии в городе Нур-Султан, поедет передовая группа, потом подъедут долгосрочные наблюдатели, их будет небольшое число, а основной состав миссии прибудет за дня три до даты выборов", - заметил глава Исполкома.

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Он также выразил надежду, что в мониторинге выборов в Казахстане традиционно примут участие представители приграничных регионов стран СНГ. Такие обращения направлены, в частности, представителям России, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана. Число участников мониторинговой миссии пока неизвестно, добавил Лебедев.

Возглавлявший Казахстан в течение почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Досрочные выборы президента пройдут 9 июня.