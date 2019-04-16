Украинский телеведущий цинично поиздевался над трагедией в Париже

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Телеведущий украинского канала, лояльного президенту Петру Порошенко, - Тарас Березовец поглумился над произошедшей в Париже трагедией. Накануне вечером загорелся Нотр-Дам де Пари — один из символов французской столицы.

Березовец написал в Twitter, что президенту Франции Эммануэлю Макрону "очень повезло, что после приезда (кандидата в президенты Украины Владимира) Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери", добавив, что "мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

Как пишет РИА Новости, посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт высказала возмущение украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину из-за поста Березовца, назвав его слова о пожаре в соборе позором.

© Sputnik / Доминик Бутен Святыня в огне: кадры горящего собора Парижской Богоматери

Позднее телеведущий извинился — разместил длинный пост на своей странице в Facebook.

"Что до парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры, и я скорблю о его утере вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка", — написал Березовец.

По его словам, Нотр-Дам в его посте был всего лишь "неудачной метафорой". Телеведущий также сообщил, что удалил свой пост.

При этом он провел аналогию с трагедией во французском издательстве Charlie Hebdo.

"Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее никто не поставил под сомнение право журналистов на свое субъективное мнение. У меня простой вопрос. Чем мое право как украинского журналиста отличается от прав моих французских коллег?" — написал Березовец.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных, пожар был ликвидирован во вторник утром. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта строительными лесами.